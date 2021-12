Salvador registra mais de 18 mil casos de poluição sonora

A subcoordenadoria de combate à poluíção sonora, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recebeu 18.461 denúncias de poluíção sonora nos apenas nos últimos seis meses em Salvador.

Segundo o blanço divulgado pela Secretaria de Comunicação muncipal (Secom), do total de registros no primeiro semestre, 1.198 ocorreram em Itapuã e Pernambués, número que coloca os bairros entre os quatro mais denunciados da capital baiana, seguidos por Rio Vermelho e Paripe.

Os veículos particulares lideram as denúcnias, com 6.074. Em seguida, as residências (3.273 registros), bares e restaurantes (3.186) e as áreas públicas (1.304). Além de igrejas e condomínios, com 740 e 423, respectivamente.

As penalidades vão de notificação até autuação, embargo, interdição de imóvel e apreensão de equipamentos. Em caso de multa, o valor varia de R$ 1.039,85 a R$ 173.169,45 mil, de acordo com a quantidade de decibéis excedentes.

