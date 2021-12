Salvador recebe X Seminário Sisar e Centrais em novembro

O X Seminário Sisar e Centrais acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, no auditório da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), em Salvador, com o tema “Universalização do acesso à água – Desafios do saneamento Rural”. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, pelo site.

O evento é realizado pelas Centrais de Associações Comunitárias da Bahia em parceria com o Instituto Sisar do Ceará e Piauí.

As Centrais de Associações Comunitárias funcionam em Jacobina e Seabra, implantadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs).

A Bahia é pioneira nesse tipo de gestão, que assegura a prestação dos serviços de saneamento básico, de forma autogerida e autossustentável, além de contribuir para o desenvolvimento social e econômico das zonas rurais.

“Esse é um modelo de gestão sustentável, com ações que contribuem pra o desenvolvimento social e a preservação ambiental, além de desenvolver a agricultura familiar, promovendo geração de renda para a população da zona rural”, ressalta o titular da Sihs, Leonardo Góes.

As Centrais trabalham para ter uma tarifa compatível com as condições socioeconômicas da população. São organizadas por uma federação de associações que tem a finalidade de, através da elevação de escala do número de ligações, viabilizar economicamente a gestão comercial e a manutenção dos sistemas de abastecimento de água por ela operados.

