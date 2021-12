Salvador ganha primeira unidade do Play Kids

A primeira unidade baiana do Play Kids, rede de parques de diversões indoor, localizada no 4° piso do shopping Barra, foi inaugurada neste domingo, 1º, e reuniu, no primeiro dia de funcionamento, cerca de 400 visitantes.

O espaço conta com 68 tipos de games eletrônicos, equipamentos importados e nichos climatizados reservados exclusivamente para festas, eventos e confraternizações privadas.

Além de jogos eletrônicos inéditos, o parque conta, também, com duas pistas oficiais para a prática de boliche, com 19 metros de comprimento cada. O acesso às pistas é exclusivo para jovens e adultos.

O acesso ao local é gratuito, mas, para jogar, o visitante precisa adquirir um cartão no qual são inseridos créditos para liberar os jogos em cada brinquedo. Cada cartão custa R$ 3,50. Os preços dos jogos variam entre R$ 3,90 e R$ 9,90.

Diversão

De acordo com a gerente do Play Kids, Silvania Silva, até o final da próxima semana, o espaço deverá receber cerca de 10 novos brinquedos. "Vamos totalizar, até o final da próxima semana, 90 jogos", disse.

Dentre os jogos que mais chamaram a atenção da criançada na inauguração do parque estavam o bate-bate e jogos de corrida.

Neste domingo, a empresária Camila Pessoa, 31, trocou o lazer ao ar livre pelo parque indoor, apesar do dia ensolarado. Segundo ela, o espaço é mais uma opção de diversão para a filha, que é fissurada em jogos eletrônicos e games de corrida.

"Como precisava vir ao shopping, acabei trazendo minha filha. O que poderia ser um passeio chato para criança, acabou virando uma diversão, pois ela adora esse tipo de jogo", disse.

adblock ativo