Salvador ficará sem ônibus no começo da manhã desta sexta

Salvador ficará sem ônibus nesta sexta-feira, 30, a partir das 4h, quando os rodoviários impedem a saída dos coletivos das garagens. A ação, que faz parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação programado pelas centrais sindicais de todo o País, segue até as 8h, horário em que os veículos começam a ser liberados para circulação na cidade. A manifestação envolve trabalhadores dos ramos urbano, intermunicipal, metropolitano e fretamento.

A mobilização ocorre para reivindicar o fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e combate ao Projeto de Lei 4330, da terceirização.

O protesto visa também discutir os problemas causados pela hora do descanso criada por lei federal e discutir a pauta nacional dos protestos, que incluei a luta pelos 10% do PIB para a Educação, 10% do Orçamento da União para a Saúde e transporte público de qualidade (mobilidade urbana), valorização das aposentadorias, reforma agrária e suspensão dos leilões de petróleo.

