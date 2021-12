Salvador e RMS têm redução no número de crimes, diz SSP

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) registrou, em 2013, diminuição de 14,7% nos chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, comparando com o ano anterior. Na capital baiana, a redução foi de 10,7%, no mesmo comparativo.

Os números foram apresentados à imprensa pelo secretário da Segurança Pública Maurício Barbosa, no início da tarde desta terça-feira, 14, no auditório do Ministério Público Estadual, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A apresentação antecedeu a primeira reunião de 2014 do Comitê Executivo do programa Pacto Pela Vida, presidida pelo governador Jaques Wagner.

Para o secretário, a queda nos índices de violência relaciona-se a implantação do programa Pacto pela Vida e das bases comunitárias de segurança, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Barbosa.

