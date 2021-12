Salvador e RMS têm abastecimento de água retomado

Após quase 10 horas sem água, localidades de Salvador e região metropolitana (RMS) tiveram o fornecimento retomado na tarde desta segunda-feira, 15, após conclusão de obras, informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Ainda de acordo com o órgão, a previsão é que o serviço seja regularizado em 48 horas. Em algumas áreas, o abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa.

Confira a lista de localidades que tiveram o abastecimento interrompido:

Salvador: Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Boiadeiro, Lobato, Plataforma, São Bartolomeu, Alto do Cruzeiro, Escada, Itacaranha, Praia Grande, Alto da Terezinha, Ilha Amarela, Periperi, Rio Sena, Bosque Imperial, Canabrava, Colinas de Pituaçu, Estrada Velha do Aeroporto, Alphaville I e II, Jardim das Limeiras, Jardim Esperança, Marotinho, Cajazeiras, Nova Brasília, Paralela Park, Recanto das Ilhas, São Marcos, São Rafael, Sete de Abril, Boca da Mata, Fazenda Grande I a IV, Jardim Mangabeira, Águas Claras, Castelo Branco, Dom Avelar, Granjas Rurais, Pau da Lima, Vila Canária, Alto da Boa Vista, Alto do Cabrito, Pirajá, Marechal Rondon, Bate Coração, Gameleira, Ilha de São João, Paripe, Vila Naval, Coutos, Nova Constituinte, Tubarão, Orlando Gomes, parte da Paralela, Bairro da Paz, Praia do Flamengo, Stella Maris, Placaford, Piatã, Itapuã, Nova Brasília, Costa Verde, Mussurunga, Parque São Cristóvão, Aeroporto.

Monte Serrat, Bonfim, Calçada, Uruguai, Mares, Roma, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Boa Viagem, Ribeira, parte do Lobato, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Bom Juá, IAPI, parte de Pero Vaz, Bairro Guarany, Curuzu, Santa Mônica, parte da Liberdade, Largo do Retiro, San Martin, Largo do Tanque, Alto do Pará, parte da Av. Barros Reis, São Gonçalo, Engomadeira, Arraial do Retiro, Cabula, parte de Pernambués, Jardim Brasília, Tancredo Neves, Arenoso, parte de Narandiba, Jd. Santo Inácio, Sussuarana, Mata Escura, Calabetão, parte da Boca do Rio, parte de Patamares, parte de Pituaçu e Jd. Jaguaribe.

Municípios: Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus.

