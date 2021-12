Salvador e Rio estão fora de alerta de febre amarela para o Carnaval

Quem vai passar o Carnaval em Salvador ou no Rio de Janeiro e pretende apenas ficar na área urbana não precisa tomar vacina contra febre amarela, afirmou nesta terça-feira, 16, o ministro da Saúde em exercício, Antonio Carlos Nardi.

Apesar de as duas capitais estarem no roteiro da campanha de vacinação com doses fracionadas contra a doença, o ministro assegura que os turistas só devem preocupar-se com a imunização, dez dias antes, caso se dirijam a áreas de mata.

De acordo com ministério, a imunização de pessoas que vivem nas duas cidades é uma medida de precaução, pois essa população tem maior possibilidade de visitar regiões de mata.

Campanha de vacinação

O Ministério da Saúde divulgou, no dia 9 de janeiro, uma campanha para vacinar cerca de 19,7 milhões de pessoas na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Bahia, a campanha será de 19 de fevereiro a 9 de março e a meta é vacinar 3,3 milhões de pessoas nas cidades de Camaçari, Candeal, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, Salvador, São Francisco do Conde e Vera Cruz.

As escolhas das cidades foram feitas pelos estados, em avaliação de risco “para um futuro breve” e relacionadas a “um corredor de mata” próximo à região. O objetivo é “evitar a expansão do vírus para áreas próximas de onde há circulação atualmente”.

Segundo dados do ministério, de julho de 2017 a 8 de janeiro deste ano, foram notificados na Bahia 11 casos, sendo que seis foram descartados e cinco permanecem em investigação.

No último domingo, 14, um homem de 49 anos infectado por febre amarela morreu no Hospital Couto Maia, em Salvador. O caso fez aumentar as buscas pela vacina na capital baiana.

