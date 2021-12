Salvador e Região Metropolitana têm 24h sem morte violenta

Salvador e Região Metropolitana passaram as últimas 24h (sábado) sem registro de morte violenta (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte).

As 24h sem esses tipos de ocorrências, ilustram a redução dos números registrados desde o início do ano, quando comparados com a mesma época do ano em 2018. O mês de janeiro de 2019, apresentou reduções de 23,4% e 15,5%, respectivamente, em relação ao ano passado.

Em números absolutos, nos primeiros 30 dias do ano, em Salvador, foram registrados 82 casos, contra 107 em 2018. Já na RMS, a polícia investiga 49 ocorrências no ano de 2019, enquanto no ano anterior apurou 58 mortes.

"Conseguimos uma redução histórica em 2018, mas continuamos focados com o propósito de combater os crimes contra a vida", afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

