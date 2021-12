Salvador e Porto Seguro são incluídos nos voos inaugurais da companhia ITA

As cidades de Salvador e Porto Seguro receberão as primeiras viagens da empresa ITA Transportes Aéreos, companhia do Grupo Itapemirim, que estreia no mercado doméstico no dia 1º de julho. Ao todo, oito cidades brasileiras foram incluídas para fazer parte do início das operações.

Na data de inauguração, a capital baiana receberá um voo de Guarulhos (SP), rota que também abrange a cidade de Porto Seguro (Costa do Descobrimento) como escala. A coordenadora de Parcerias da companhia, Patrícia Gomes, se reuniu virtualmente com o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, para falar sobre a primeira viagem, projetos da ITA para o estado, além de possíveis parcerias na divulgação dos destinos baianos.

De acordo com o titular da Seltur, o governo do estado irá conceder incentivos fiscais, com redução do ICMS para o querosene de aviação, para estimular o crescimento de voos para a Bahia pelas companhias.

“Como contrapartida poderíamos planejar voos regionais para destinos como Paulo Afonso, Valença, Teixeira de Freitas e Bom Jesus da Lapa, fazendo reuniões com prefeitos para conscientizar sobre a importância disto no turismo e na economia da região como forma de estabelecer parcerias”, sugeriu Bacelar.

Com fitinhas do Senhor do Bonfim e cocadas, mulheres caracterizadas de baianas farão a recepção dos convidados no primeiro voo no portão de desembarque do aeroporto de Salvador.

Patrícia Gomes ainda informou que um porta-voz da empresa concederá entrevista coletiva no local para falar do início das operações da ITA e planos de expansão para o futuro. “Será uma cerimônia rápida, de cerca de meia-hora, porque a mesma aeronave retorna para São Paulo pouco tempo depois, mas podemos pensar em ações pontuais ao longo do mês em outros voos”, disse.

A previsão é que, com o tempo, novos destinos deverão ser interligados às duas cidades baianas pela companhia, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. As passagens estão à venda no site da companhia e em agências de viagens, com tarifas especiais de lançamento. Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320.

“A entrada em operação da ITA é muito bem-vinda, no momento em que estamos trabalhando para recompor nossa malha aérea, reduzida com a pandemia, e oferece mais uma opção de acesso para os visitantes aos nossos principais destinos turísticos”, encerrou Maurício Bacelar.

