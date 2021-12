Salvador e Lauro têm 15 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), em Salvador, divulgou a lista de 15 praias impróprias para banho em Salvador e Lauro de Freitas. Segundo o órgão, as praias têm alta concentração de coliformes fecais.

Confira a lista de praias impróprias para banho:

Periperi (na saída de acesso à praia após travessia da via férrea);

Penha (situada em frente à barraca do Valença);

Bogari (em frente ao Colégio da PM);

Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente a ladeira que dá acesso a praia);

Roma (rua Prof. Roberto Correia, junto a descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge);

Farol da Barra (próximo a escada de acesso à praia, em frente a Av. Oceânica);

Ondina (próximo a escada de acesso à praia e próxima a escada de acesso à praia);

Pituba (em frente a escada de acesso à praia e atrás da Praça);

Armação (em frente ao clube Inter Pass- Jardim de Alah);

Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas);

Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas e ao posto Salva Vidas Patamares);

Placafor (em frente ao posto Salva Vidas);

Ipitanga (em frente ao Hotel Mamelucos e em frente ao Kartódromo);

Vilas do Atlântico (trecho situado entre a Praia de Paquetá e Leblon);

Buraquinho (em frente à barraca de Praia Chalé)

