Salva-vidas resgatam duas pessoas durante treinamento

Uma mulher e uma criança se afogaram em uma praia de Ilhéus, região sul da Bahia, nesta sexta-feira, 25. O mais curioso é que o acidente aconteceu durante uma atividade que capacitava cerca de 10 guarda-vidas para atuarem de forma mais precisa no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as duas vítimas foram resgatadas rapidamente pela equipe e passam bem. Ainda segundo o órgão, a expectativa é de que a região, considerada de alta periculosidade, ganhe um posto de salvamento fixo.

"Isso mostra importância desse trabalho preventivo que o guarda-vidas prestam aos banhistas. A ideia é manter um posto avançado durante todo o ano nas praias do sul de Ilhéus, consideradas mais perigosas", explicou o tenente BM Sílvio Jesus do do 5° Grupamento de Bombeiros Militar (5°GBM), de Ilhéus.

As atividades de treinamento acontecem semanalmente.

adblock ativo