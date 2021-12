Salinas de Margarida ganha Distrito Integrado de Segurança Pública

O governador Rui Costa inaugurou neste sábado, 15, o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), em Salinas de Margarida, o mais novo equipamento de segurança da região, construído e equipado com a proposta de integrar e fortalecer os trabalhos das polícias Civil e Militar, com investimento estadual da ordem de R$ 3,3 milhões.

Além de recepções para atendimento ao público, setores administrativos, alojamentos masculino e feminino, os distritos integrados dispõem de celas, sanitários, salas para capacitação, copas, entre outras dependências. "Para a segurança pública melhorar precisamos integrar as polícias Civil e Militar. Por isso, estamos construindo Diseps como este em várias regiões do estado", disse, em nota, Rui

Na opinião do delegado geral adjunto da Polícia Civil, Gildécio Souza, ter as duas corporações da segurança pública num mesmo espaço facilita o trabalho conjunto, “o atendimento à comunidade, os serviços de investigação, policiamento ostensivo, cada função que estas instituições têm".

BR-534

Durante visita a Salinas, o governador, acompanhado do secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, também inaugurou os 27,8 km da BA-534, do entroncamento da BA-001 até a Enseada do Paraguaçu. "Nós, baianas e baianos, podemos ter orgulho do nosso estado. A Bahia é um dos seis estados brasileiros que estão pagando as suas contas em dia e fazendo investimento como a pavimentação de estradas e a construção de Diseps", afirmou o governador.

Os quase 28 quilômetros da BA-534 foram totalmente pavimentados e receberam nova sinalização horizontal e vertical. Sete cidades da região foram contemplados com a obra, entre elas, a turística Salinas da Margarida, que teve revitalizados o píer e a principal via da cidade, a Avenida Getúlio Vargas.

adblock ativo