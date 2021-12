Salas comerciais, duplex e terrenos estarão em leilão de bens do Estado

Sete bens públicos, avaliados em um montante total de R$ 3,4 milhões, serão leiloados pelo governo estadual no próximo dia 6 de julho. O certame ocorrerá no segundo andar do edifício da Secretaria da Administração (Saeb), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 10h.

Alguns destes bens foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), enquanto outros ocupados no passado por órgãos públicos. Os interessados têm até 5 de julho para visitar os imóveis.

Entre os imóveis, está um apartamento duplex no bairro do Costa Azul, em Salvador, com pouco mais de 109 metros quadrados, avaliado em R$ 294 mil, e dois terrenos em Vilas do Atlântico – um com valor estimado em R$ 358 mil e outro em R$ 854 mil.

Estão sendo ofertados também uma área de mais de 5 mil metros quadrados, no município de Jacobina, avaliada em R$ 1,2 milhão; um terreno de 20 mil metros quadrados, em Feira de Santana, com lance mínimo de R$ 665 mil, e duas salas comerciais, no Centro de Salvador – uma com 22,99 metros quadrados, avaliada em R$ 35 mil, e outra de pouco mais de 27 metros quadrados, avaliada em R$ 40 mil.

Os recursos apurados com o leilão dos imóveis serão usados para diminuir o déficit previdenciário do Estado.

Visitação

Para visitar os imóveis, os interessados devem entrar em contato com a leiloeira oficial Kátia Cerqueira da Silva Casaes pelo celular (75) 9 9930-1979 ou pelo e-mail contato@kcleiloes.com.br, para realizar agendamento. As descrições dos imóveis, fotografias e os lances mínimos dos bens que serão leiloados estão disponíveis neste site (https://www.kcleiloes.com.br/).

O Edital do leilão pode ser acessado no site oficial de compras do Estado (https://www.comprasnet.ba.gov.br/), clicando na aba Licitações e no link Editais.

Mais informações sobre o Leilão 003/2021 podem ser obtidas também pelo telefone (71) 3115-3360, ou mediante envio de e-mail para os endereços administrativodbi@saeb.ba.gov.br e laura.protasio@saeb.ba.gov.br.

