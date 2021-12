Sala de servidores da Prefeitura de Conquista é atingida por bala perdida

A sala de servidores da Prefeitura de Vitória da Conquista foi atingida por uma bala na manhã desta quinta-feira, 7. De acordo com o blog local "Resenha Geral", alguns funcionários estavam orando na sala no momento em que ocorreu a situação.

Ainda segundo o site, o projétil teria perfurado uma chapa, que ficava alinhada ao local onde o servidor Wando Mathias sentava. No entanto, Wando não se encontrava na sala no momento do crime.

O coordenador da Prefeitura Móvel, Wal Cordeiro, postou uma mensagem sobre o assunto.

adblock ativo