Sala da Transalvador da Estação Pirajá é arrombada

A sala de operações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), localizada na Estação Pirajá, foi invadida por assaltantes na madrugada desta sexta-feira, 13, em Salvador. Segundo nota divulgada pela assessoria do órgão, foram levados um rádio amador, nove rádios portáteis, nove carregadores de rádio portátil, 18 baterias de rádio, um gabinete de computador, uma cafeteira e um fogão elétrico.

Os criminosos também arrombaram quatro armários, mas nada foi levado. A ação foi descoberta na manhã desta sexta-feira, quando a equipe da Transalvador começou o expediente.

Ainda segundo nota do órgão, para evitar outras ocorrências do gênero, a Gerência de Equipamentos Urbanos vai manter contato com a Guarda Municipal de Salvador, para fiscalização das estações de transbordo, como já acorre na Estação da Lapa.

