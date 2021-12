Sala-cofre é inaugurada e amplia segurança de dados na Bahia

Um novo data center foi inaugurado, na manhã desta terça-feira, 18, na Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) pelo governador Rui Costa. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) o data center garante mais segurança para as informações das áreas de Educação, Saúde, Tributos e Finanças do Governo. Isto é possível graças à sala-cofre de 172 metros quadrados e 700 terabytes de armazenamento - a maior do Norte e Nordeste do país. As informações são protegidas contra incêndio, umidade, sabotagem, acesso indevido, gases corrosivos e outras ameaças.

Segundo o governador, o equipamento faz parte da estratégia de modernizar com mais eficiência e segurança o processamento de dados dos órgãos estaduais. "Aqui os dados do Estado estarão seguros e nós queremos transformar a Prodeb em parceira das secretarias estaduais, em aporte de tecnologia e melhoria dos serviços". O projeto de modernização contou com cerca de R$ 20 milhões em investimentos e somada à outra sala-cofre, a nova estrutura da Prodeb totaliza mais de 200 metros quadrados.

Ainda segundo o governo a estrutura atende aos requisitos, normas de segurança para processamento e armazenamento de dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

