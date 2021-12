Saída da cidade pelo ferry tem movimento intenso

O movimento de pedestres e veículos no ferryboat é intenso desde o início da noite desta quarta-feira, 27, segundo informações da Internacional Marítima, empresa responsável pelo sistema. Conforme a companhia, a travessia, que conta com seis embarcações, opera normalmente e mantém o cumprimento das partidas em horários fixos e no sistema bate-volta.

Até o dia 1º de abril, os ferries Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Pinheiro e Agenor Gordilho vão realizar a travessia para atender a demanda durante o feriado da Semana Santa. A Internacional Marítima espera grande movimentação durante todo o dia de quinta, 28, sexta, 29, e domingo, 31. O movimento também dever ser intenso durante o retorno, na segunda, 1º.

Ainda de acordo com a empresa, as vendas de passagens através dos cartões de crédito e débito já estão sendo realizadas nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Estradas - Quem decidiu pegar as estradas não encontra problemas, segundo informações das polícias rodoviárias Federal (PRF) e Estadual (PRE). No entanto, a expectativa é de que o movimento aumente nos próximos dais, sobretudo a partir da noite de quinta, véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão.

Durante o feriado, a PRF realizará a Operação Semana Santa 2013, que terá início às 0h desta quinta, e será encerrada às 0h do domingo, 31. As equipes intensificarão a fiscalização de trânsito e dos transportes intermunicipais, interestaduais e internacionais de passageiros.

O objetivo é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de drogas, de animais silvestres, de madeira nativa e carvão vegetal, de armas e munições, assaltos a ônibus, cargas e automóveis, além de outros crimes nas estradas e rodovias federais que cortam o Estado.

Em 2012, foram registrados 135 acidentes, que deixaram 75 pessoas feridas e oito mortos na Bahia. De acordo com a PRF, os trechos que apresentaram os maiores índices de acidentes foram nas BRs 101, 116, 324, 110, 367 e 418. Para esse ano, a estimativa é de que haja um aumento de pelo menos 40% no fluxo de veículos nos dias de maior movimentação, saída (quinta e sexta) e retorno (domingo), especialmente nos locais turísticos.

Os policiais contarão com o auxílio de 38 etilômetros e 13 radares, entre portáteis e fotográficos para coibir o uso de bebida alcoólica e excesso de velocidade dos condutores, respectivamente. Serão utilizadas todas as viaturas operacionais, inclusive resgates, postos móveis e motocicletas.

Rodoviária - No Terminal Rodoviário de Salvador, cerca de mil horários extras, além dos 540 regulares cumpridos diariamente, foram colocados à disposição dos usuários desde o a última segunda, 25. Mais de 120 mil pessoas devem embarcar no terminal para passar a Semana Santa no interior do Estado, até o dia 31 de março.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os destinos mais procurados são Portos Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Chapada Diamantina, Teixeira de Freitas, Barreiras, parte do Litoral Norte e Recôncavo Baiano.

Os usuários do sistema de transporte intermunicipal devem antecipar a compra dos bilhetes de passagens, evitando, assim, as filas nos guichês. Também é importante que os passageiros cheguem à rodoviária com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para viagem, evitando possíveis transtornos no momento do embarque.

O transporte clandestino de passageiros será reprimido e, conforme a Agerba, durante a Semana Santa, as equipes de fiscalização vão intensificar as blitzes na BR- 324, nas BAs 099, 093. Além disso, contará com o apoio das polícias rodoviárias Federal e Estadual.

Em caso de reclamações, os usuários podem procurar os postos da Agerba nos terminais rodoviários e a Ouvidoria do órgão, através do telefone 0800-071-0080. O atendimento ao público é realizado pelo posto da agência, que atende das 7h às 18h (ligação gratuita).

