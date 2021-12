Saída da cidade pelo ferry e pelas estradas já é intensa

Motoristas e passageiros que estão saindo de Salvador nesta quarta-feira, 22, para aproveitar feriadão de São João, já encontram lentidão no ferry e nas estradas, sentido o interior do estado. Segundo a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema ferryboat, pedestres lotam o terminal de São Joaquim para comprar as passagens e esperam cerca 1h30 para embarcar. Condutores aguardam em média 2h20 para poder viajar com os veículos.

A operação do ferry foi iniciada na terça-feira, 21, e seguirá até o dia 27. A Internacional Travessia prevê que cerca de 80 mil pessoas e 20 mil carros passem pelo local no período. Sete embarcações irão funcionar de acordo com a demanda e disponibilidade, em razão dos momentos de manutenção.

Já a travessia Salvador-Mar Grande, com as lanchas rápidas, opera sem nenhum registro de fila. O sistema conta com 14 embarcações em tráfego e seis em reserva, com horários de saída de meia em meia hora. Segundo a Associacao Dos Transportadores Maritimos da Bahia (Astramab), o movimento deve se intensificar no período da tarde.

Rodovias

Motoristas enfrentam lentidão na BR-324. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento está intenso no pedágio da rodovia.

Uma das principais estradas do estado, a BR-324 dá acesso a diversas cidades do interior do estado. Por isso, mais de 500 mil carros devem passar pelas rodovias Engenheiro Vasco Filho, na BR-324, e Santos Dumont, na BR-116 (em Feira de Santana), segundo estimativa divulgada pela Via Bahia, concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRF) não registrou congestionamento nas rodovias estaduais até as 8h desta quarta.

Rodoviária

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) disponibilizou 1.700 horários extras, além dos 540 que já funcionam diariamente. A expectativa é que 175 mil pessoas passem pelo terminal durante todo o feriado.

Segundo a Agerba, entre os destinos mais procurados estão as cidades do Recôncavo Baiano (Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim e Irecê), bem como as cidades litorâneas, a exemplo daquelas localizadas ao longo da Rodovia BA 099 (Estrada do Coco e Linha Verde). Outras cidades procuradas são Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis Palmeiras, Vitória da Conquista, Juazeiro e Barreiras.

Nesta manhã, já é registrado congestionamento na saída do Viaduto dos Rodoviários, próximo à Rodoviária de Salvador.

adblock ativo