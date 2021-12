Saída da cidade para feriadão é tranquila nesta tarde

O movimento de saída da cidade é tranquilo na região da Calçada e Comércio na tarde desta sexta-feira, 20, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Já a Internacional Marítima, que administra o sistema ferry boat, informou que nesta tarde o fluxo é intenso no terminal de São Joaquim, mas normal no terminal de Bom Despacho.

De acordo com a Internacional Marítima, as embarcações funcionam com programação especial para o feriado de São João, com seis ferries disponíveis para a travessia até esta quarta-feira, 25. São estes: Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pinheiro, Juracy Magalhães Júnior e Agenor Gordilho.

Além da frota ampliada, as embarcações também trabalham dentro do esquema bate-volta.

As passagens podem ser compradas com dinheiro ou com cartões de crédito e débito.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a Agerba, que administra a rodoviária, e com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), mas sem resultado até o fechamento da matéria.

Rodovias Federais

Nas rodovias federais que cortam a Bahia, o movimento também segue tranquilo nesta sexta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o final da manhã o fluxo de pessoas saindo da capital baiana foi intenso, mas não chegou a gerar grandes congestionamentos.

Também foi tentado contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a fim de verificar como está o fluxo nas rodovias estaduais, mas sem êxito.

