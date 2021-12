Saiba quais são as praias impróprias para banho neste feriadão

Com o feriado prolongado deste 15 de novembro, data em que se comemora a Proclamação da República, os baianos buscam alternativas para o lazer do fim de semana. As praias são os locais de mais procura, porém devido a poluição das águas pelas manchas de óleo desde o mês de setembro, o Instituto do Meio AMbiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um alerta para as praias impróprias para banho no litoral baiano.

Em Salvador, as praias de Periperi, Penha, Pedra Furada, Canta Galo, Boca do Rio e Patamares foram as que aparecem impróprias na lista divulgada nesta quinta-feira, 14.

O Inema recomenda aos usuários das praias a observarem presença de óleo nos locais, e evitar fazer a utilização das mesmas, além de não tocar, nem remover os resíduos encontrados. De acordo com o órgão, ações de limpeza estão sendo realizadas em todas as praias atingidas.

