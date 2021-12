Saiba o que funciona no feriado de São João

Alguns estabelecimentos terão horário especial de funcionamento no feriadão de São João.



| Lazer |

Zoológico: Funciona normalmente no dia 24, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): estará fechado no dia 24

Museu de Arte da Bahia (MAB): fechado no dia 24.

Mercado Modelo:stará fechado no dia 24.

| Shoppings |

Shopping Piedade: estará fechado no dia 24

Shopping Yemanjá Trade: não divulgou

Shopping Itaigara: estará fechado no dia 24

Shopping Paseo: No dia 24, as lojas estarão fechadas e os serviços de alimentação abre às 12h. O CineVivo funciona normalmente, de acordo com a programação do circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi: No dia 24, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e a área de lazer funcionam das 12h às 21h. O Multiplex Iguatemi abre a partir das 10h.

Shopping Salvador: No dia 24, as lojas e quiosques estarão fechados. O Cinemark funciona das 12h às 22h; as Lojas Americanas e o Game Station funcionam das 12h às 20h. Alimentação será opcional das 12h às 20h.

Shopping Salvador Norte: No dia 24, as lojas e quiosques estarão fechados. O Cinépolis funciona das 12h às 22h; as Lojas Americanas e o Game Station funcionam das 12h às 20h. Alimentação será opcional das 12h às 20h.

Shopping Center Lapa: No dia 24, lojas fechadas. Praça de alimentação e cinema funcionam das 12h às 20h.

Shopping Paralela: No dia 24, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação, restaurantes e quiosques funcionarão normalmente, de 12h às 20h.

Shopping Barra: No dia 24, as lojas estarão fechadas, a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 21h, e o Barra Gourmet, das 12h às 23h.

Shopping Bela Vista: No dia 24, as lojas estarão fechadas, mas as áreas de lazer e de alimentação funcionarão das 12h às 20h.

Outlet Premium Salvador: Horário normal de funcionamento, das 9h às 21h.

| Supermercado |

Extra: Não divulgou.

GBarbosa: 24/6 - Iguatemi: Funciona de 8h às 19h/ Costa Azul: Funciona de 7h às 19h/ San Martin: Funciona de 8h às 19h/ Fazenda Grande: Fechado/ Brotas: Funciona de 8h às 13h/ Lauro de Freitas: Funciona de 8h às 19h/ Pirajá: Funciona de 8h às 13h/ Ogunjá: Fechado/ Pau da Lima: Funciona de 8h às 19h/ Cabula: Funciona de 8h às 19h/ Guarajuba: Funciona de 8h às 18h/ Shopping Bela Vista: Fechado.

Hiperideal: Barra: funciona de 7h às 18h nos dias 19 e 24/ Graça: funciona de 07h às 18h nos dias 19 e 24/ Pituba: funciona de 6h30 às 21h nos dias 19 e 24/ Piatã: funciona de 7h às 19h nos dias 19 e 24/ Itapuã:funciona de 7h às 20h nos dias 19 e 24/ Stella Maris: funciona de 7h às 20h nos dias 19 e 24/ Shopping Paralela: funciona de 9h às 22h no dia 19 e estará fechado no dia 24.

Perini: Pituba: Horário normal de funcionamento, das 6h às 22h nos dias 19 e 24/ Graça: Horário normal de funcionamento, das 06h às 22h nos dias 19 e 24/ Barra: Funciona das 6h às 20h no dia 19 e das 6h às 14h no dia 24/ Master (Vasco da Gama): Funciona das 6h às 20h no dia 19 e das 6h às 14h no dia 24/ As docerias do Salvador Shopping, Shoppings Barra, Shopping Paralela e Shopping Iguatemi funcionarão de acordo com o horário de cada estabelecimento.

Makro: Pirajá: Funciona de 07h às 14h nos dias 19 e 24/ Iguatemi: Funciona de 7h30 às 15h no dia 19. O horário de funcionamento do dia 24 ainda não foi divulgado

Mercantil Rodrigues: Horário normal de funcionamento, das 7h às 21h para a loja de Salvador, Calçada, e na loja de Juazeiro. Das 7h às 22h para a loja de Lauro de Freitas e das 8h às 18h para a loja de Salvador, Pirajá. A loja de Feira de Santana estará fechada. No dia 24, todas as lojas estarão fechadas.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: Todas as lojas vão funcionar normalmente, de acordo com seus respectivos horários de funcionamento.

Atakarejo: Iguatemi: Estará fechado no dia 24/ Estrada do Coco: Funciona das 07h às 23h no dia 19 e das 7h às 14h no dia 24/ Calçada: Funciona das 07h às 13h no dia 19. O funcionamento no dia 24 ainda não foi divulgado/ Caminho de Areia: não divulgou.

| Serviços |

Ferreira Costa: Não funciona no dia 24.

Simm: Não funciona no dia 24.

SineBahia: Não funciona no dia 24.

SAC: Não funciona no dia 24.

Órgãos da prefeitura: Não funciona no dia 24.

Órgãos do governo: não divulgou

Comércio: Não divulgou.

Bancos: Não funciona no dia 24.

Correios: Nos dias 19 e 24, as unidades de atendimento dos Correios, na capital e interior, não funcionarão, exceto a agência Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que funcionará em regime de plantão, das 8h às 12h.

Hemoba: Não divulgou.

