Safra de grãos terá novo recorde

Com a estimativa de colher 9,4 milhões de toneladas este ano, a Bahia deve bater o recorde da produção de grãos conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado mensalmente pelo IBGE desde 1972.

O levantamento indica que também a safra nacional de grãos vai ter novo recorde, com estimativa de chegar a 242,4 milhões de toneladas em 2020, um crescimento de 2,5% em relação ao ano passado, com aumento de 6 milhões de toneladas.

Ainda de acordo com os números do LSPA/IBGE de junho, a safra baiana de grãos este ano cresceu 13,5%, o que representa mais 1.075.671 toneladas sobre a produção de 2019.

Para o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, o aumento de produção é fruto de diversos fatores, como clima, uso cada vez mais adequado e acentuado de tecnologia e a profissionalização do produtor, que a cada dia se capacita mais e investe em conhecimento.

Ele ressaltou que o reflexo desses números na economia “é gigante” e disse que o setor agropecuário é o único que está crescendo mesmo com a pandemia.

“No último trimestre o agronegócio foi responsável por 56,7% de tudo que foi exportado pela Bahia, ampliando a nossa parcela na exportação baiana, que no primeiro trimestre foi de 39,6%. E isso traz resultado direto com geração de emprego, renda e fixação das pessoas no campo com melhor qualidade de vida”, enfatizou.

A região oeste da Bahia produziu 6,027 milhões de toneladas de soja este ano, deixando o estado em sexto lugar entre os estados produtores.

Carro-chefe da produção regional, a cultura teve a seu favor o crescimento de área em 2,5%, e também o aumento da produtividade, passando de uma média de 56 sacas por hectare (s/ha) em 2019 e para a média de 62 s/ha na safra atual.

Para o assessor de Agronegócio da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) Luiz Stahlke, apesar do susto em decorrência da estiagem no final do ano passado, os resultados mostram “a tendência de manutenção do nível de produtividade que vem sendo praticado pelos agricultores nos últimos anos na região oeste”.

Milho

O milho ocupa o segundo lugar entre os grãos baianos, com previsão de produzir 2 milhões de toneladas este ano em todo estado, com acréscimo de 353 mil toneladas sobre 2019.

Conforme levantamento do Conselho Técnico da Aiba, do total do estado, este ano os milhocultores da região oeste vão colher 1,5 milhão de toneladas, apesar dos meses de veranico. A média da produtividade é de 165 s/ha “o que está dentro das estimativas” de acordo com o presidente do Conselho Técnico, Landino José Dutkevics.

