Saeb vai realizar aferição de candidatos que se autodeclararam negros nos concursos

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) vai promover nesta sexta-feira, 9, uma aferição de autodeclaração dos candidatos que se declararam negros no concurso para Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, assim como do concurso para Oficial Médico e Odontólogo da PM. A convocação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta.

Foram 2.447 candidatos que se autodeclararam negros e foram aprovados na 2ª Etapa (prova discursiva) dos Concursos regidos pelos Editais Saeb 02/2019 e 03/2019. Destes, 2.417 são candidatos a Soldados da PM e do Corpo de Bombeiros, enquanto 30 são candidatos a Oficial da Polícia Militar, de acordo com a secretaria.

Os convocados devem seguir os procedimentos para heteroidentificação divulgados no Portal do Servidor e no site da realizadora do concurso. Devido a pandemia de Covid-19, a verificação da autodeclaração será realizada de forma virtual.

Para isso, é preciso que os candidatos encaminhem toda a documentação, inclusive fotos e vídeos, através de um sistema virtual, disponibilizados pela realizadora do concurso. Desta forma, a documentação será analisada e posteriormente será publicado o resultado final dos concursos.

Os aprovados serão convocados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com a necessidade da Administração Pública, para realização dos exames pré-admissionais (entrega de documentos, exames médicos-odontológicos, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social).

