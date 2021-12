SAC suspende confecção de RG nos postos de Salvador nesta segunda

A produção de documentos de identidade (RG) será interrompida nos Postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador nesta segunda-feira, 6. A informação foi divulgada neste domingo, 5, da Secretaria da Administração do Estado.

De acordo com o órgão, a suspensão será feita devido a uma intervenção técnica no Sistema Informatizado de Identificação por Impressões Digitais (SIIDA). Apesar disso, o serviço continuará sendo realizado na rede SAC Móvel e nos Pontos SAC do interior do Estado.

Outras informações podem ser consultadas no endereço eletrônico do SAC ou na plataforma de serviços SAC Digital.

