SAC retoma emissão de RG em todas unidades a partir desta quarta

A produção de documentos de identidade (RG) será retomada nos Postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Bahia a partir desta quarta-feira, 8. A informação foi divulgada nesta terça, 7, pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

O serviço ficou suspenso por dois dias em unidades de Salvador e no interior do estado por causa de uma intervenção técnica feita no sistema do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), órgão responsável por produzir o documento.

A interrupção na confecção do RG havia se estendida em todos os postos na Bahia, exceto nos 29 pontos SAC, estações mais compactas do órgão, e nas três unidades do SAC Móvel.

Atualmente, a rede SAC possui 64 postos, sendo 10 na capital baiana, quatro na região metropolitana (RMS), 21 em municípios do interior e 29 pontos, além de três unidades móveis.

Outras informações podem ser consultadas no endereço eletrônico do SAC ou na plataforma de serviços SAC Digital.

adblock ativo