SAC Móvel visitará 13 municípios baianos em fevereiro

O serviço de atendimento móvel do SAC irá visitar três bairros de Salvador e 13 municípios baianos em fevereiro, informou, nesta sexta-feira, 31, a Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado (Secom).

Em todas as localidades será oferecida a emissão de carteiras de identidade e de trabalho, CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além de serviços da Previdência Estadual, Sinebahia e Ouvidoria Geral do Estado. O atendimento será sempre das 8 às 18h, sem intervalo para o almoço.

Até a próxima terça, 4, a carreta da Rota 1 do SAC Móvel estará na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em seguida, vai para os municípios de Dias D'Ávila (dia 6 até o dia 10), Madre de Deus (12 a 14), Catu (16 a 18), Mata de São João (20 a 21) e São Sebastião do Passé (23 a 24).

A unidade da Rota 2 inicia a visita pela capital, com atendimento no bairro da Pituba, próximo ao Colégio Estadual Raphael Serravale, até segunda, 3. Depois, a carreta estará no estacionamento do Hiper Bompreço do Shopping Iguatemi (5 a 8). Em seguida, vai para as cidades de Brejões (15 e 16), Santa Inês (17 e 18), Ubaíra (20 a 21), Mutuípe (23 e 24) e Nazaré das Farinhas (26 a 28).

A Rota 3 prestará atendimento em Vitória da Conquista até o dia 15 do mesmo mês, reforçando o atendimento das demandas locais pelo serviço de carteira de identidade, sempre de segunda a sexta. A unidade atenderá na Praça Barão do Rio Branco, no centro. A próxima parada será em Feira de Santana, com atendimento de 17 a 24.

Para mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários de atendimento, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site do SAC e os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

