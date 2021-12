SAC Móvel tem novo roteiro para capital e interior

Os serviços oferecidos no Sistema de Atendimento ao Cidadão Móvel (SAC Móvel) vão estar disponíveis até domingo, 17, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O atendimento acontece no estacionamento do Shopping Aeroclube, como reforço às atividades da Operação Verão, realizada em todo o estado.

No interior da Bahia, a unidade móvel também estará nas cidades de Camaçari (13 a 17), Vitória da Conquista (19 a 21), Poções (23 a 24) e Ribeirão do largo (26 a 27).

O horário de funcionamento do SAC Móvel é sempre das 8h às 18h, sem intervalo.

Serviços - Nas carretas são oferecidos serviços básicos, como a emissão da Carteira de Identidade, limitada a até 250 senhas diárias, além da Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e primeira via de CPF, atendimento para a Previdência Estadual e Ouvidoria Geral do Estado.

Para mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários de atendimento, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o endereço www.sac.ba.gov.br e os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

adblock ativo