SAC Móvel realiza atendimento em municípios da Chapada Diamantina

O serviço itinerante da Rede SAC chega a municípios localizados na Chapada Diamantina: Lapão, Umburanas, Ourolândia e Iraquara. O SAC Móvel oferece os principais serviços da rede, como emissão de carteira de identidade (primeira e demais vias), CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além do atendimento para a Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e Ceprev.

O atendimento nas cidades será de 8h às 18h entre os dias 12 e 23, com distribuição de 250 senhas diárias. Devido a uma mudança de sistema, as carteiras de identidade serão entregues no prazo de 15 a 30 dias. O prazo exato e o local de entrega serão discriminado no Protocolo de Atendimento entregue ao cidadão.

Para outras informações sobre serviços prestados, horários de atendimento e endereços, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e o portal do SAC Digital.

ROTEIRO Município Período Lapão 12 e 13/12 Umburanas 15 e 16/12 Ourolândia 19 e 20/12 Iraquara 22 e 23/12

