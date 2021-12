SAC Móvel realiza atendimento em 18 cidades do interior

O serviço de atendimento móvel do SAC vai atender 18 cidades baianas durante a primeira quinzena do mês de agosto. A visitação tem início a partir da próxima segunda-feira, 4. O atendimento acontecerá das 8 às 18h, sem intervalo para o almoço. Excepcionalmente, o último dia de atendimento em todas as cidades será encerrado ao meio-dia.

Os serviçoes oferecidos em todas as cidades são: emissão da carteira de identidade, certidão negativa de antecedentes criminais e CPF, além dos serviços da Previdência Estadual e da Ouvidoria Geral do Estado.

A carreta da Rota 1 estará em Anguera nos dias 4 e 5, seguindo viagem para Serra Preta (6 e 7), Ichu (8 e 9), Riachão do Jacuípe (10 e 11), Pé de Serra (12 e 13) e Pintadas (14 e 15). O atendimento da Rota 2 incluirá as cidades de Ibiquera (4 e 5), Iramaia (6 e 7), Contendas de Sincorá (8 e 9), Tanhaçu (10 e 11), Ituaçu (12 e 13) e Barra da Estiva ( 14 e 15). A unidade da Rota 3 visitará Prado (4 e 5), Alcobaça (6 e 7), Caravelas (8 e 9), Nova Viçosa (10 e 11), Mucuri (12 e 13) e Ibirapoã (14 e 15).

Mais informações estão disponíveis no site do SAC ou nos telefones: 0800 071 5353 e 4020 5353.

