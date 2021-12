SAC Móvel prorroga atendimento em Camaçari até 25 de junho

Os serviços do SAC Móvel permanecem disponíveis à população até o dia 25 de junho no Boulevard Shopping Camaçari. A carreta itinerante fica no estacionamento do centro de compras das 9h às 17h, e realiza o atendimento por meio de agendamento no aplicativo ou site do “SAC Digital”.

Os serviços disponibilizados são emissão de RG, CPF e antecedentes criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado. O atendimento, também por hora marcada, permanece na unidade fixa do SAC do Boulevard, com serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), liberação do seguro-desemprego e entrega da Carteira de Trabalho (CTPS).

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o e-mail sac@saeb.ba.gov.br e o call center: 0800 071 5353 ou (71) 4020-5353.

