SAC Móvel oferece serviços da Justiça Eleitoral em Simões Filho

Os eleitores que moram em Simões Filho podem ter acesso mais fácil aos serviços da Justiça Eleitoral neste mês de novembro. O atendimento a esse público está sendo disponibilizado pela carreta do SAC Móvel até o dia 30, na Praça da Bíblia, das 8h às 17h. O interessados devem comparecer ao local portando documento oficial com foto, comprovante de residência atual e título de eleitor (se houver).

Para quem não fez o recadastramento biométrico dentro do prazo estipulado (encerrado em fevereiro de 2019, na cidade), há a possibilidade de regularização do título. Também estão disponíveis os serviços de alistamento eleitoral (1º título), solicitação de 2ª via do título, atualização cadastral, transferência de domicílio eleitoral, dentre outros serviços.

O SAC Móvel também oferece os principais serviços da rede, como emissão de carteira de identidade (primeira e demais vias), CPF e certidão negativa de antecedentes criminais. Outras informações podem ser consultadas no Portal SAC, o aplicativo e site do SAC Digital.

