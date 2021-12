SAC móvel faz atendimento em 9 cidades do interior da Bahia

Três carretas do serviço de atendimento móvel do SAC irão visitar nove cidades baianas durante o roteiro de atendimento que segue até o próximo sábado, 10. Em todos os municípios serão ofertadas as emissões de carteira de identidade, certidão negativa de antecedentes criminais e CPF, além dos serviços da Previdência Estadual e da Ouvidoria Geral do Estado. O atendimento é realizado de 8h às 18h, sem intervalo para almoço. A exceção será no final de semana (4 e 5 de outubro), quando não haverá atendimento do SAC Móvel por conta das eleições.

A unidade da Rota 1 está na cidade de Serra do Ramalho. O atendimento do SAC Móvel seguirá para Sobradinho (7 e 8) e Sento Sé (9 e 10). Nestes dois municípios, o segundo dia de atendimento será das 8h às 12h.

A Rota 2 atende até sexta-feira (3) no município de Itaguaçú da Bahia, seguindo viagem para Capela do Alto Alegre (7 e 8) e Cafarnaum (9 e 10). Em Capela do Alto Alegre, o atendimento do segundo dia de visita será encerrado às 12h. Já em Cafarnaum, o atendimento do dia 9 de outubro será encerrado às 13h.

Por último, a carreta da Rota 3, que está em Planalto, irá atender em Anagé (7 e 8) e Caetanos (9 e 10). Assim como na Rota 1, os dois últimos municípios terão o segundo dia de atendimento das 8h às 12h.

Mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e os horários de atendimento estão disponíveis no site da Secretaria da Administração (Saeb) ou pelos números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

