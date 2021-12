SAC Móvel atende moradores de 18 cidades até o final do mês

A partir da próxima semana, as unidades móveis da Rede SAC visitam 18 cidades do interior da Bahia, e os serviços serão oferecidos até o final do mês.

A população poderá emitir carteira de identidade (RG), certidão negativa de antecedentes criminais e CPF, além de ter acesso a serviços da Previdência Estadual e Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O atendimento acontece sempre das 8 às 18h, sem intervalo para o almoço.

Neste final de semana, as unidades atendem em Heliópolis e Buerarema (no sábado, 12), além de Ipecaetá (no sábado, 12, e domingo, 13).

A unidade da Rota 1 vai estar na segunda, 14, e terça, 15, em Jeremoabo. Depois, segue para os municípios de Cícero Dantas (dias 17 e 18), Fátima (20 e 21), Paripiranga (23 e 24) Adustina (26 e 27) e Antas (29 e 30).

A carreta da Rota 2 visita Santo Estêvão (dias 15 e 16), Cabaceira do Paraguaçu (17 e 18), Rafael Jambeiro (20 e 21), Itatim (22 e 23), Santa Teresinha (25 e 26) e Castro Alves (28 e 29).

Já a unidade da Rota 3 presta atendimento em Ibicaraí (14 e 15). O atendimento prossegue em Dário Meira (17 e 18), Manoel Vitorino (20 e 21), Boa Nova (23 e 24), Caculé (26 e 27) e Carinhanha (29 e 30).

Para mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários de atendimento, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) disponibiliza o endereço do SAC e os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

