SAC Móvel atende em Salvador e Região Metropolitana

Três unidades de atendimento móvel da Rede SAC prestam serviços gratuitos na capital baiana e Região Metropolitana até o próximo dia 10 de dezembro. A unidade da Rota 1 estará, até 4 de dezembro, no bairro São Tomé de Paripe, ao lado do Colégio Barros Barreto, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com oferta de emissão da carteira de identidade (RG), certidão negativa de antecedentes criminais e CPF, além dos serviços da Previdência Estadual e da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Já a unidade da Rota 2 irá auxiliar, exclusivamente, na emissão da carteira de identidade do SAC Comércio, que passa por reformas. O atendimento será até o dia 10 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. A unidade está localizada na Escola Profissionalizante Landulpho Alves (CEEP-BA), na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, 220, bairro da Calçada. Todas as carteiras de identidade emitidas pela carreta da Rota 2 serão entregues na unidade da Ouvidoria da Polícia Militar do próprio SAC Comércio.

A unidade da Rota 3 atende até o próximo dia 5, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Praça Monte Negro, próxima ao centro de abastecimento da cidade. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, também com a oferta de emissão carteira de identidade, certidão negativa de antecedentes criminais e CPF, além dos serviços da Previdência Estadual e OGE.

Mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários de atendimento estão disponíveis no Site da Saeb e pelos números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

adblock ativo