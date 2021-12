Sac Móvel atende em Salvador e Camaçari em fevereiro

O serviço de atendimento móvel da Rede Sac inicia nesta terça-feira, 3, o roteiro de visitas para o mês de fevereiro. Nos três locais - Cabula e Ribeira, na capital baiana, e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) - o atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, com a oferta de emissão da carteira de identidade (RG), certidão negativa de antecedentes criminais e do CPF, além dos serviços da Previdência Estadual e da Ouvidoria Geral do Estado.

A unidade da Rota 1 estará no bairro do Cabula, com atendimento de 3 a 6 de fevereiro, das 8h às 18h. A carreta vai ficar no estacionamento do supermercado GBarbosa, situado na Estrada das Barreiras, 992. A mesma carreta leva os principais serviços do SAC para o Largo da Ribeira, também na capital, nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 8h às 18h, próximo ao Clube Itapagipe.

Já a unidade da Rota 3 estará no município de Camaçari, no período útil de 3 a 10 de fevereiro, das 8h às 15h, na Praça da Simpatia, na Rua Telégrafo, em frente à Cidade do Saber.

Para mais informações sobre as rotas do Sac Móvel e horários de atendimento, acesse o site da Rede Sac ou entre em contato pelos números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

