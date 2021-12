SAC disponibiliza 42 novos serviços ao cidadão

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) passou a oferecer 42 novos serviços nos postos de Salvador e do interior da Bahia.

Entre eles, estão o atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), INSS Expresso e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A emissão do registro civil (certidão de nascimento) também foi retomada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e é disponibilizada pela unidade do SAC em Cajazeiras.

O atendimento da PRF acontece no SAC Bela Vista, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. São oferecidas 30 senhas diárias para os principais serviços do órgão, como emissão de 'nada consta', defesa de autuação, recurso de infração, restituição de valores, solicitação de cópia de decisão, identificação de condutor infrator, disponibilização e retificação do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), entre outros.

Estes serviços também são oferecidos nos terminais de autoatendimento (SAC Fácil), nos postos dos shoppings Barra, Liberdade, Paralela, Salvador, Lauro de Freitas, Feira Centro II, Vitória da Conquista e SAC Servidor, além do Portal SAC. O atendimento da PRF também pode ser feito no site do Departamento da Polícia Rodoviária Federal e pelos telefones (71) 2101-2200 / 2101-2250 / 2101-2201.

Informações sobre os outros serviços podem ser consultadas no site da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom).

