SAC Digital passa a emitir CPF online

O SAC Digital, plataforma eletrônica de serviços do Estado, passou a emitir o CPF de forma online, desde sexta-feira, 26, sem precisar que o cidadão se desloque pessoalmente para ter acesso ao documento. Também estarão disponíveis no SAC Digital outros serviços relacionados ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) como expedição da 2ª via, regularização e alteração do cadastro, além de emissão de comprovante de situação cadastral.

“Foram cinco serviços disponibilizados para as pessoas essa semana. As pessoas acessam o SAC Digital, têm que fazer o cadastro dele, com as informações pessoais, um email e um telefone válido para que façamos a autenticação, dessa forma a plataforma garante a segurança de ser aquela pessoa mesmo solicitando”, explica Márcia Simões, coordenadora da Diretoria de Transformação Digital da Secretaria da Administração.

A plataforma do SAC Digital já está em funcionamento desde 2018 com o objetivo de conseguir integrar todos os órgãos e serviços do estado da Bahia para os cidadãos em uma única plataforma digital, podendo acessar por diferentes canais, como o celular, tablet ou computador.

“Queremos unificar esses serviços, trazendo uma comodidade, um conforto para o cidadão, especialmente nesse momento de isolamento social, reforçando ainda mais essa necessidade”, acrescenta Márcia.

“A pessoa vai fazer a solicitação no site e ter esses documentos, utilizando esses serviços que necessitam do CPF como o de programas sociais e tem tido uma procura muito grande. Com a restrição do isolamento, não são todos os postos que estão funcionando”, pontua.

Para quem tem alguma dificuldade em realizar o procedimento digital, é possível realizar um agendamento pelo site para ser atendido no posto mais próximo, evitando que se formem aglomerações para a retiradas de senhas nos locais.

Atualmente, o SAC Digital já disponibiliza 25 serviços online, como emissão de RG, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), expedição de documento de veículo, matrícula na rede estadual de ensino, dentre outros.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

