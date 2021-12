SAC de Itabuna realizará 30 mil atendimentos por mês

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 19, a nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do município de Itabuna, no sul baiano.

O serviço vai funcionar no Shopping Jequitibá, de segunda a sexta, das 9h às 18h, com capacidade de realizar 30 mil atendimentos por mês, beneficiando a população de 89 municípios da região.

Além do governador Rui Costa, participaram da cerimônia de inauguração os secretários Edelvino Góes (Administração), Osvaldo Barreto (Educação) e André Curvello (Comunicação), além do reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Evandro Sena Freire.

