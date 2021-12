SAC Candeias reduz horário de atendimento ao público

O posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terá o horário de atendimento reduzido, a partir desta segunda-feira, 2.

De acordo com informações da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), o motivo da redução no horário de funcionamento do posto é em função da baixa procura pela unidade no turno da tarde.

Com isso, o posto passa a atender o público das 7h às 13h e não mais das 7h às 15h30. O SAC Candeias foi inaugurado em 2004 e funciona na praça Irmã Dulce, na avenida Antonio Paterson, no centro da cidade.

