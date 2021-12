SAC altera funcionamento de seis unidades por conta do Dia do Comerciário

Postos da Rede SAC situados na capital e interior do estado terão seu horário modificado a partir da próxima semana, por conta do Dia do Comerciário, comemorado este ano na quarta-feira, 21.

Na próxima segunda-feira, 19, as unidades Pau da Lima, Pernambués, Liberdade e SAC Servidor, situados em Salvador, estarão fechadas por conta de antecipação da data comemorativa na cidade, fruto de acordo coletivo.

No interior, estará fechado na segunda o posto SAC de Itabuna, a 436 quilômetros da capital, onde o feriado foi antecipado por conta de decreto municipal. Já na Região Metropolitana (RMS), o posto SAC Camaçari estará fechado no dia 26 de outubro.

Em todos os casos, o atendimento nas seis unidades será retomado normalmente no primeiro dia útil seguinte.

Para mais informações, basta acessar o site institucional do SAC.

adblock ativo