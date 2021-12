SAC altera funcionamento de postos durante festas de fim de ano

A Rede SAC vai alterar o funcionamento de seus postos de atendimento durante o período de fim de ano. Na próxima quinta-feira (24), véspera de Natal, o atendimento é normal em toda a Rede SAC no estado. Apenas as três carretas do SAC Móvel, que estão em Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana, e o posto SAC Simões Filho, suspendem as atividades nesta data.

Já nos dias 25, 26 e 31 de dezembro de 2020, além de 2 de janeiro de 2021, todos os postos SAC de Salvador e interior ficam fechados, incluindo as carretas do SAC Móvel. Com exceção do sábado (26) em que as unidades que funcionam nos shoppings da capital (Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping), além do SAC Pituaçu atendem à população normalmente.

Vale ressaltar que o atendimento em toda a Rede SAC é 100% por agendamento. Para agendar basta acessar o SAC Digital , por meio do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro.

Medidas de segurança

A Rede SAC reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados recomendados pelo governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências da carreta, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente, como determina o Decreto Estadual 19.529/20.

