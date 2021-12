Ruy Barbosa é o maior baiano de todos os tempos

Justiça, poesia e imaginação têm um sentido valoroso para os baianos. É o que se constata pela opinião de um júri convocado pelo A TARDE para escolher "O Maior Baiano de Todos os Tempos". No total, 214 pessoas de diversas áreas indicaram como potenciais concorrentes ao título 122 personalidades. Assim, virtudes como caridade, inteligência, educação, talento e competência também revelaram-se como qualidades atemporais. E sempre desejáveis. Agora, a votação vai para a internet e o leitor poderá fazer a sua escolha entre os 10 primeiros colocados.

Para um Estado que produziu e produz tantas figuras ilustres, cabe sempre a pergunta: qual o maior baiano de todos os tempos? A TARDE fez esse questionamento a um seleto grupo de notáveis dos meios intelectual, político, empresarial e cultural e o escolhido foi o jurista e político Ruy Barbosa (1849-1923).

Foi pedido aos votantes (214, veja lista abaixo) que apontassem três nomes, de qualquer área de atuação, em ordem decrescente. No total, 122 personalidades foram citadas.

Para a feitura do ranking, foi atribuído peso aos votos. Citados em primeiro lugar ganharam três pontos. Em segundo, dois. Em terceiro, um. Na soma, houve empate entre Ruy Barbosa e Castro Alves: 166 pontos para cada um.

Barbosa ficou na frente por ter sido mencionado mais vezes em primeiro lugar: 41 contra 28 do poeta. Em terceiro, aparece Jorge Amado (153 pontos).

"Duelistas" na enquete, em vida Ruy Barbosa e Castro Alves foram muito amigos. No dia 6 de julho de 1881, por ocasião dos 10 anos da morte do poeta, o jurista proferiu no Teatro São João, em Salvador, o Elogio a Castro Alves, em que diz: "A alma da sua poesia é a aspiração culminante do País".

E foi além, como era de sua índole: "Doa, como doer aos dissecadores de gênios, o nome dele há de ligar-se indelevelmente a uma das fases mais decisivas da história nacional, e a sua poesia é bela dessa beleza indefinível, ante a qual a alma não enumera, não esquadrinha, não argumenta: comove-se, quando não ajoelha".

Águia de Haia - A colossal influência de Ruy Barbosa foi destacada por personalidades de todos os campos. Além de advogado, ele foi jornalista, deputado, senador, ministro, diplomata, sócio-fundador da Academia Brasileira de Letras e seu segundo presidente.

Foi abolicionista e lutou pela República, da qual foi o primeiro ministro da Fazenda. Foi também coautor da primeira constituição republicana do País.

Orador admirado, ganhou o apelido de Águia de Haia após discurso na 2ª Conferência de Paz, em Haia, na Holanda, em 1907, quando defendeu a igualdade entre as nações.

Entre os que o colocaram no primeiro lugar, estão o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz; a Ministra do Superior Tribunal da Justiça do Brasil, Eliana Calmon; o deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA), o Ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage Sobrinho; o ex-governador Roberto Santos; o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ); o presidente da Academia de Letras da Bahia, Aramis Ribeiro Costa e a etnolinguista Yêda Pessoa de Castro, entre outros.

De certa forma, o terceiro colocado, o escritor Jorge Amado, anteviu o imaginário revelado nesta pesquisa, em relação a Ruy Barbosa e Castro Alves, ainda em 1944, quando publicou o "guia de ruas e mistérios" Bahia de Todos-os-Santos.

"Essas duas figuras do seu passado e tudo que elas representaram dominam a mentalidade da Bahia: o poeta libertário Castro Alves e o tribuno liberal Ruy Barbosa", escreveu o romancista, morto há 12 anos e que, como os demais, continua revelando sua influência e grandeza.

