Ruído em estrutura de prédio assusta alunos de faculdade em Conquista

Um ruído foi ouvido nesta segunda-feira, 25, por estudantes da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Os alunos relataram que o estrondo foi percebido na sala 412 do Módulo 4 da instituição. Em um arquivo de áudio gravado por uma pessoa que estava no local, é possível ouvir o barulho e, em seguida, pedidos de 'calma' dentro da sala.

Ao Portal A TARDE, a assessoria de imprensa da FTC informou que uma equipe de engenheiros já esteve vistoriando o local no início da manhã desta terça-feira, 26, e por precaução, serão efetuadas outras análises técnicas, deixando a área interditada até o fim da inspeção e reformas estruturais, caso necessárias.

Ainda segundo a assessoria, os estudantes que ocupavam as salas neste módulo serão previamente comunicados e realocados para outros espaços da instituição.

