O governador Rui Costa decidiu trabalhar de metrô nesta quarta-feira, 24, um dia após a inauguração de mais quatro estações da Linha 2 (Pernambués, Imbuí, Centro Administrativo da Bahia e Pituaçu). A viagem durou cerca de 23 minutos e passou pelas Linhas 1 e 2.

Acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, e da Casa Civil, Bruno Dauster, o governador embarcou na estação da Lapa por volta das 8 horas. Em seguida, eles desceram no terminal do Acesso Norte, onde acessou a Linha 2 em direção a Pituaçu.

Rui ainda usou o ônibus circular integrado ao sistema para se locomover até o CAB. De acordo com ele, o transporte, que é gratuito, vai ganhar novos coletivos com ar condicionado.

“Vamos melhorar porque o ônibus tem que ter ar condicionado. Vendo a qualidade do metrô, as pessoas precisam ter mais qualidade no ônibus também, além de melhorar acessibilidade nos pontos de ônibus para ficar no mesmo padrão do metrô no acesso ao CAB”, disse Rui, conforme nota divulgada pela assessoria.

Rui anunciou uso de novos ônibus na integração com o CAB (Foto: Manu Dias | Divulgação | GOVBA)

Da Redação

Rui vai trabalhar de metrô para conferir novas estações da Linha 2

adblock ativo