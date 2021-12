Rui se reúne com embaixador espanhol para discutir agenda do Consórcio do NE

O governador da Bahia, Rui Costa, se reuniu com o embaixador da Espanha, Fernando García-Casas, nesta quarta-feira, 23, em Brasília, para discutir a agenda do Consórcio do Nordeste.

O encontro programou a ida dos nove governadores nordestinos à Espanha em 2020, com um compromisso que deve ser iniciado em janeiro, passadas as eleições no País, que acontecem em novembro.

O grupo deve apresentar o Consórcio do Nordeste ao novo governo espanhol, além de visitar empresas parceiras e potenciais investidores.

Rui Costa seguiu em agenda na capital federal, e, às 23h, participa de entrevista ao vivo a um canal de TV fechado.

