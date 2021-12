Rui inaugura rodovia que liga Amargosa a Mutuípe

O governador Rui Costa inaugurou na manhã deste sábado, 18, a nova rodovia BA-540, que faz ligação entre a cidade de Amargosa e Mutuípe, no centro sul da Bahia

A rodovia reformada vai beneficiar mais de 80 mil moradores dos municípios de Elísio Medrado, Milagres e São Miguel das Matas. O recapeamento do asfalto contou com investimento de R$ 6,5 milhões, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

Além de Rui Costa, participaram da cerimônia de entrega o secretário da Infraestrutura (Seinfra), Marcus Cavalcanti, e gestores da região. Durante a inauguração, o governador destacou que a recuperação de estradas proporcionará segurança, desenvolvimento, tráfego de mercadorias, emprego e renda para a população.

"Aqui, estamos entregando um trecho até Amargosa e tem outras estradas prontas e ainda em recuperação. Estamos contratando dois empréstimos, um do Banco Mundial, que já está assinado, e outro com o Banco Europeu, que será assinado em breve e que vai contemplar também a estrada de Amargosa até Santo Antônio de Jesus", disse Rui Costa.

O governador afirmou também que, apesar das dificuldades, o estado ainda é um dos poucos estados que apresentam saúde financeira. "A Bahia é muito grande e não temos arrecadação para construir a infraestrutura mais rapidamente. O Rio de Janeiro anunciou há quatro dias que não tem dinheiro para pagar os funcionários e agora decretou Estado de Calamidade Pública Financeira".

Ainda segundo Rui Costa, o Rio tem 16 milhões de habitantes e arrecada R$ 83 bilhões por ano, enquanto a Bahia tem 15 milhões e arrecada R$ 43 bilhões. "São R$ 40 bilhões de diferença. Três municípios do oeste da Bahia correspondem ao tamanho geográfico do Rio, e nós temos 417 municípios. Mesmo assim, estou aqui entregando e anunciando novas obras" explicou.

