Rui inaugura novo Posto do SAC e Sistema de Abastecimento de Água em Tucano

O governador Rui Costa estará presente no município de Tucano, nesta sexta-feira, 2, para a inauguração das obras e anunciar novos projetos. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o Estado vai entregar o novo Sistema Integrado de Abastecimento de Água que vai atender 18 localidades, construído pela Companhia de Engenharia Ambiental e Saneamento da Bahia (Cerb).

Segundo a Secom, na ocasião, o Governo do Estado também vai inaugurar o novo Posto do SAC na sede de Tucano. Ainda no município, o governador vai assinar a ordem de serviço para pavimentação do trecho de rodovia entre o acesso do distrito Pé de Serra à BR-116.

