Rui entrega mais de 30 novas viaturas no interior do estado

Em cerimônia no município de Cícero Dantas, distante a 265 Km de Salvador, na manhã deste sábado, 25, o governador Rui Costa entregou mais de 30 viaturas para 16 municípios do interior da Bahia. Foram mais de R$ 3,5 milhões investidos em veículos novos e mais modernos, de modelos como Rangers, Spins, motocicletas, além de Base Móvel da PM.

Ao todo, foram 21 viaturas para a Polícia Civil e 12 para a Polícia Militar, além de veículos para os Grupamentos de Bombeiros Militares (GBM) de Juazeiro (9º GBM) e Paulo Afonso (15º GBM), incluindo equipamentos para salvamento e resgate de vítimas, para cidades como Cícero Dantas, Cipó, Jeremoabo, Parapiranga, Canudos, Juazeiro, Sobradinho, Uauá, Monte Santo, Euclides da Cunha, Paulo Afonso e Rodelas.

Após a cerimônia de entrega das chaves, o governador falou sobre uma das prioridades de sua gestão, que é a segurança pública. "Para melhorar a eficiência e produtividade das forças policiais é necessário investir em novos equipamentos, que proporcionem mais conforto e mais agilidade. Precisamos valorizar também o trabalho de homens e mulheres que todos os dias colocam suas vidas em risco para proteger a nossa sociedade", disse Rui Costa, em nota divulgada pela Secom.

Infraestrutura e agricultura familiar

A população de Cícero Dantas comemorou também a pavimentação de um trecho da BR-110, que dá acesso ao município. A obra teve investimento de R$1,5 milhão, onde foram recuperados 3,7 quilômetros, beneficiando mais de 32 mil habitantes que trafegam todos os dias pelo trecho, e facilitando também o escoamento da produção de grãos e da pecuária da região. Além desse trecho de rodovia, foi autorizada a pavimentação em paralelepípedos em sete ruas da cidade de Cícero Dantas, beneficiando duas mil famílias.

Para a agricultura familiar, o governador assinou autorização de convênio do Programa Bahia Produtiva com a Cooperativa dos Apicultores do Sertão (Coapis). Serão fornecidos equipamentos, veículo e recursos para assessoria técnica que beneficiarão 36 famílias da região. Além destas, comunidades rurais de Cícero Dantas e Sítio do Quinto receberam, por meio de doação do governo do estado, dois carros pipas para abastecer os moradores.

