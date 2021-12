Rui entrega mais 2,1 mil moradias e anuncia ações de saúde

O governador Rui Costa entregou na manhã desta segunda-feira, 5, mais de 2,1 mil moradias construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As unidades beneficiam 8,4 mil moradores do município e fazem parte dos residenciais Caminho do Rio e Moradas dos Pardais I e IV. O investimento total nas obras foi de R$ 134,3 milhões. Cada imóvel dos empreendimentos entregues nesta segunda-feira possui dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes.

Atendendo às exigências de qualidade do programa, o residencial é equipado com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público. Segundo o governador o Minha Casa, Minha é o segundo maior programa habitacional do mundo. "Só a China tem um programa maior que o do Brasil", afirmou, em nota.

Saúde



Ainda em Camaçari, Rui antecipou que na próxima semana retorna ao município para dar a ordem de serviço da construção da maternidade e inaugurar uma nova unidade de imagem no Hospital Geral, com tomógrafo e ressonância magnética novos. "Em breve nós também vamos inaugurar a estrada da Cetrel completamente recuperada, e vamos recuperar a Estrada da Cascalheira e as vias de acesso ao Polo Petroquímico", completou.

