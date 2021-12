Rui entrega chaves da casa própria a famílias feirense

O sonho da casa própria tornou-se realidade para 504 famílias de Feira de Santana. Nesta sexta-feira, 6, elas receberam as chaves das mãos do governador Rui Costa, que participou da entrega nos residenciais Asa Branca 5 e 6.

As residências fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida, que já entregou mais de 20 mil unidades na cidade, beneficiando mais de 86 mil feirenses desde o início do programa.

"Só sabe o valor e o significado do programa Minha Casa, Minha Vida quem já passou necessidades e paga aluguel. Tem pessoas aqui que nunca moraram em um imóvel próprio, nem quando crianças", afirmou o governador.

Cooperação técnica

Os residenciais fazem parte de uma parceria com a prefeitura de Feira de Santana. O prefeito José Ronaldo de Carvalho destacou todo o empenho do município em entregar mais um empreendimento. "Fico feliz em ver a felicidade de vocês em realizar o sonho da casa própria. Os empreendimentos valorizaram esta área e vão trazer mais desenvolvimento para a cidade", frisou.

Durante o evento foi assinado o acordo de cooperação entre a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento e a prefeitura Municipal de Feira de Santana para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Obra orçada em R$ 2,4 milhões com recursos do governo do estado.

O governo do estado também lançou em Feira de Santana, nesta sexta-afeira, o programa Água nas Escolas. O Colégio da Polícia Militar Diva Portela é a primeira unidade de ensino do estado a contar com um sistema de captação de água da chuva. Tanques e calhas foram instalados na unidade escolar para o aproveitamento da água em usos secundários.

O projeto é executado pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), em parceria com a Secretaria da Educação, e está alinhado com o programa Educar para Transformar - um Pacto pela Educação.

Em 2016, o programa Água nas Escolas vai implantar sistemas de captação de água da chuva em 64 colégios estaduais, atendendo prioritariamente a áreas indígenas, zona da mata e semiárido baiano.

